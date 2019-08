Roma sempre più vicina a Lovren. Sembra essere il difensore del Liverpool l’obiettivo per la difesa dei giallorossi. Le parti sono vicine e potrebbero trovare un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze che il difensore croato collezionerà nel corso della stagione. Un’operazione che avrebbe un costo complessivo di 25 milioni di euro. La Roma insiste per Lovren cercando di dare a Fonseca il quarto difensore centrale.

"Un difensore esperto e veloce"

"Il difensore deve avere determinate caratteristiche perché giochiamo molto corti, la nostra è una squadra che tenta di tenere la palla lontano dalla difesa. Non deve essere un giocatore lento e deve essere esperto", aveva descritto così Fonseca l’identikit del prossimo difensore. Lovren, classe ’89, ha giocato 18 partite segnando un gol nella passata stagione. Non è stato convocato per la finale di Supercoppa Europea da Klopp, per motivi di salute come detto dall’allenatore tedesco. Petrachi spinge per portarlo a Roma e completare così il reparto difensivo con l’uomo d’esperienza richiesto dall’allenatore portoghese.