Il Milan continua a inseguire Angel Correa, attaccante argentino del '95, ma l'Atletico Madrid pretende almeno 50 milioni. Non scende sotto questa cifra. Nonostante incontri, pressing e il lavoro degli agenti i Colchoneros vogliono 50 milioni di euro. Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Getafe, il 'Cholo' Simeone ha parlato così del suo attaccante, protagonista l'anno scorso con 5 reti in 49 partite.

"Vorrei che i big restassero qui"

Quando gli hanno chiesto di Correa ha risposto così: "Vorrei che rimanessero tutti i buoni giocatori e che arrivassero i più forti per costruire la squadra migliore possibile”. E ancora, sulla chiusura del mercato. In Liga, come in Serie A, chiude il 2 settembre: "Mi piacerebbe che il mercato fosse già chiuso come in Inghilterra, sarebbe mentalmente più sano anche per concentrarci sulle partite. Invece bisogna aspettare sapendo che fino a settembre potrebbe esserci qualche novità. Ci sono state tre partenze importanti, tre giocatori che sono andati nei migliori club del mondo. È il caso di Rodrigo, Griezmann e Lucas, ceduti per il pagamento della clausola rescissoria. Quando è così non hai margini di manovra".

"João Felix deve continuare così"

Un commento anche sul talento portoghese, arrivato all'Atletico in estate per 126 milioni e subito protagonista nelle varie amichevoli: "Deve continuare così. Ha la testa aperta, apprende in fretta, soprattutto i concetti che riguardano il lavoro di squadra. E’ un giocatore importante e lo tratto come gli altri giocatori al suo livello, non ho paura di caricarlo di troppe responsabilità. So che avrà gli spazi per dimostrare il suo valore”