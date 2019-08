Pradé: "Biraghi vuole l'Inter"

Il ds della Fiorentina ha parlato della situazione di Cristiano Biraghi, obiettivo dei nerazzurri. Dopo due anni da titolare nella Fiorentina potrebbe lasciare l'Artemio Franchi e tornare nel club in cui è cresciuto: "Biraghi vuole andare all’Inter ma non siamo vicini per niente. La contropartita per lui non è Politano. Dalbert era uno dei candidati, ma preferisce andare al Nizza che ha un proprietario nuovo forte economicamente. Quindi siamo fermi"