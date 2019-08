Lorenzo Tonelli è pronto a tornare a casa, nella sua Firenze. La Viola è molto vicina al centrale difensivo del Napoli (classe '90), in uscita dagli azzurri e alla ricerca di un club in cui possa giocare con continuità. Montella l'ha individuato come rinforzo in difesa.

Dall'esplosione con l'Empoli di Sarri a una nuova avventura in Toscana. L'anno scorso ha giocato con la Sampdoria, 19 gare e un gol, era previsto l'obbligo di riscatto dopo il raggiungimento di un 'tot' di presenze ma il centrale non ha raggiunto la quota necessaria. Ora potrebbe giocare per la prima volta nella città in cui è nato, la Viola è più vicina. In due stagioni con il Napoli Tonelli ha collezionato 9 presenze e 3 reti.