Il Napoli ha chiuso l’affare per Hirving Lozano. Dopo l’accordo trovato tra le parti nel corso dell’ultima settimana, è tutto pronto perché l’attaccante messicano vesta azzurro. Già programmato il suo arrivo in Italia: avverrà nella giornata di martedì, quando l’attuale giocatore del PSV Eindhoven atterrerà a Roma. Nella Capitale sosterrà le visite mediche nella mattinata di mercoledì, quando si capirà di più anche sull’infortunio (non l’unico dell’ultimo periodo) che lo ha tenuto fermo nell’ultima settimana. Lozano, classe 1995, promette di essere il grande colpo dell’estate del Napoli: anche per questo motivo la società sta valutando di fare una presentazione alla stampa come per Elmas, anche se la decisione è ancora in divenire.

Le cifre

Lozano costerà circa 42 milioni di euro, con una percentuale che sarà girata dal PSV ai messicani del Pachuca: la percentuale varia in relazione al ranking della squadra acquirente, calcolato su vari parametri. Per Lozano un contratto quinquennale a circa 4 milioni di euro a stagione. Il Napoli seguiva da tempo il messicano: già a gennario era uno degli obiettivi della squadra di De Laurentiis. Nell'ultima stagione ha segnato 17 reti e firmato 11 assist.