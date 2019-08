Un nuovo difensore per la Lazio. I biancocelesti hanno infatti chiuso l’affare con il Partizan Belgrado per portare in Serie A Strahinja Pavlovic, centrale di 18 anni. Giocatore di cui si parla molto bene, Pavlovic sarà pagato dalla società biancoceleste 5.5 milioni di euro. Un investimento per il futuro, con la volontà di fare crescere con calma il ragazzo: per questo motivo resterà in prestito per un’intera stagione allo stesso Partizan, che potrà garantirgli più minuti rispetto a quanti potrebbe averne con Simone Inzaghi. In passato, Pavlovic era stato cercato anche dalla Juventus, che non ha però accelerato: nelle ultime ore affondo decisivo della Lazio, che si è assicurato le prestazioni del gigante classe 2001 in vista della stagione 2020-21.