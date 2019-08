“La mia nuova casa sta arrivando”. A parlare, o meglio a postare su Instagram, è Mauro Icardi e, di questi tempi, tutto può trasformarsi in un indizio di mercato da provare a decifrare. Specie se la nuova casa in questione, che l’argentino presenta orgoglioso postando tre foto in sequenza, si trova… a Milano.

Viale Liberazione, per la precisione, a due passi da Piazza Gae Aulenti (e dalla nuova sede dell’Inter), in una delle zone più vive e moderne della città. Icardi, caschetto in testa, si gode il panorama e i “lavori in corso” che stanno dando vita a un superattico che, una volta di più, lo legherà alla città di Milano. Proprio nell’estate in cui tutti i segnali portano a un suo addio. E allora ci si chiede: la casa (e la sua presentazione social) come modo per ribadire la sua volontà di restare?