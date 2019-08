Trattativa a oltranza per Franck Ribery. Anche oggi ci sono stati contatti per tutto il giorno tra la Fiorentina e il francese, con il quale si va verso la chiusura già nelle prossime ore. Un colpo al quale il club viola sta lavorando da quasi quaranta giorni, visto che la prima telefonata all’esterno risale al 13 luglio. La Fiorentina spera di aver fatto il passo decisivo per definire l’affare, dopo che negli ultimi giorni sono stati messi al lavoro esperti di fiscalità per risolvere ulteriori problemi emersi su alcune garanzie economiche. A Ribery è stato offerto un biennale a 4-4,5 milioni di euro più bonus: una proposta facilitata dal decreto crescita. Se tutto andrà per il meglio, la Fiorentina conta di far svolgere le visite mediche al giocatore già nella giornata di mercoledì.

Ribery chiede il fisioterapista di fiducia

Il francese, peraltro, conosce già l’italiano. Il motivo è uno dei nodi della trattativa: Ribery vorrebbe portare con sé il suo fisioterapista di fiducia Gianni Bianchi, che Luca Toni aveva portato al Bayern Monaco. Si lavora per trovare un accordo anche su questo ingaggio. La Fiorentina sta facendo il massimo sforzo e continua a sperare.