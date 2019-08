Il ds della Roma Gianluca Petrachi riporta in Italia un suo ex giocatore dei tempi del Torino. È in arrivo infatti Davide Zappacosta in prestito secco dal Chelsea fino a giugno 2020. Il club inglese ha dato l'ok affinché il difensore dei Blues possa svolgere le visite mediche già domani a Villa Stuart. A fargli spazio sarebbe Davide Santon: è vicinissimo il suo passaggio in Spagna al Maiorca, che ha superato la concorrenza della Spal e prenderebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Una difesa nuova per Fonseca: quarto nuovo difensore

Dopo i rinnovi di Zaniolo, Under e Dzeko nel reparto avanzato, la Roma continua quindi a lavorare sul reparto difensivo. In questa sessione di mercato sono già arrivati Leonardo Spinazzola, Gianluca Mancini e Mert Cetin, che si uniscono ai già presenti Alessandro Florenzi, Juan Jesus, Federico Fazio e Aleksandar Kolarov. Ora anche Zappacosta per sistemare la fascia destra, di ritorno dopo due anni a Londra sotto la guida di Antonio Conte e Maurizio Sarri.