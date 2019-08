Davide Zappacosta è arrivato a Roma, pronto per cominciare la sua nuova avventura con la maglia giallorossa. L’esterno, di proprietà del Chelsea, è sbarcato in Italia all’aeroporto di Fiumicino intorno alla mezzanotte tra il 20 e il 21 agosto. Queste le sue prime parole rilasciate in una breve intervista a Sky Sport appena arrivato: "Il ritorno nel mio paese è molto emozionante, l’Italia mi è mancata molto e sono contento di poterlo fare qui con la Roma che sento come casa mia perché abito qui vicino. Conosco il direttore (Gianluca Petrachi, direttore sportivo dei giallorossi, ndr), so quanta passione ci mette e so quanta passione ci mette la piazza, la squadra è molto giovane e credo si possa fare bene". Zappacosta arriva con la formula del prestito secco dai Blues dove ha giocato nelle ultime due stagioni.