Icardi misterioso sul suo futuro dopo la festa di Lautaro Martinez. Nerazzurri in cerca dell'accordo definitivo con il Manchester United sul contributo dei Red Devils per l'ingaggio del cileno. Inter che incontra la Fiorentina per lo scambio Dalbert-Biraghi. La società del presidente Commisso ha pronta l'offerta per Raphinha dello Sporting, in difesa spunta l'idea Caceres. Contatti tra la Roma e l'agente di Kalinic, che può arrivare come vice Dzeko. Frenata per Rugani. Milan, il Monaco pensa a Kessié. Il Sassuolo chiede Chiriches al Napoli e tenta Giovinco. Calabria scatenata: Maxi Lopez a Crotone, Denis ufficiale alla Reggina

