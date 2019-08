La Juventus non molla Federico Chiesa, ma la Fiorentina continua a fare muro. Nelle scorse ore il ds bianconero Fabio Paratici ha ripreso i contatti con l'entourage del giocatore classe 1997 dei viola. Obiettivi, definire i margini di un'eventuale operazione per portare Chiesa in bianconero e capire se dopo l'arrivo di Ribery e con la ricerca di un altro esterno d'attacco in corso - Raphinha, 23enne dello Sporting Lisbona, è l'ultimo nome entrato nell'elenco -la Fiorentina sia disposta a privarsi del figlio d'arte.

Per questo nella giornata di mercoledì Paratici ha incontrato Fali Ramadani, intermediario nella potenziale trattativa di mercato. Negativa la risposta della società viola: nonostante gli acquisti fatti e gli obiettivi inseguiti in attacco, non c'è al momento la volontà di privarsi di Chiesa. La volontà della Fiorentina, più volta espressa con dichiarazioni pubbliche dal presidente Rocco Commisso, resta allora quella di continuare a trattenere il giocatore - 12 reti in 41 partite ufficiali nella scorsa stagione, a segno in questa all'esordio in Coppa Italia contro il Monza - in rosa.