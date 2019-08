Ore decisive per l’operazione che vede coinvolti Dalbert e Cristiano Biraghi in uno scambio tra Inter e Fiorentina. Dopo i contatti avviati ormai da tempo, le due società hanno intensificato nelle ultime ore le discussioni in maniera positiva e la trattativa è giunta ormai a un punto di svolta. Le parti sono sempre più vicine e l’affare è in chiusura. Decisiva la volontà del terzino brasiliano, che si è convinto ad accettare la destinazione viola. Nonostante una prima fase in cui Dalbert sembrava preferire un ritorno in Francia, dopo le difficoltà di trovare un accordo con diverse società – su tutte il Nizza – il difensore sembra certo della decisione di trasferirsi a Firenze. Percorso inverso invece per l’esterno sinistro italiano, che già da tempo aveva espresso la propria voglia di tornare all’Inter, club nel quale è cresciuto. Lo scambio tra la Fiorentina e i nerazzurri è adesso a un passo dalla chiusura: Dalbert in viola, Biraghi da Antonio Conte.