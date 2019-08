Il Milan ha iniziato il proprio campionato senza riuscire a segnare ad Udine. Un'altra brutta notizia per Giampaolo che, oltre agli zero punti in classifica, guarda anche alle difficoltà del suo attacco. Per questo motivo, molto probabilmente, cambierà sistema di gioco cercando di aiutare i suoi giocatori davanti. Per questo motivo, inoltre, Boban, Maldini e Massara - presenti al gran completo alla Dacia Arena - sono tornati al lavoro sul mercato. L'obiettivo resta sempre Angel Correa, che non è stato cancellato dalla lista e che continua ad essere una pista percorribile per regalare a Giampaolo la pedina offensiva di cui ha bisogno. Sono ripresi dunque i contatti con l'Atletico Madrid, anche se le parti continuano ad essere lontane. La società spagnola continua ad opporre resistenza, nonostante il giocatore abbia ribadito la propria volontà di legarsi al Milan. Tuttavia, i rossoneri non faranno leva sul gradimento di Correa se non verrà prima raggiunto un accordo sulle cifre dell'affare.

Cosa chiede l'Atletico

Il Milan sta quindi pensando ad una nuova proposta per arrivare all'argentino. Prima i rossoneri offrivano 40 milioni più bonus, ma la richiesta degli spagnoli non si abbassa dai 50. Per il classe 1995 nemmeno un minuto nelle prime due giornate di Liga giocate dai colchoneros. Inoltre, qualora dovesse cedere sia Kalinic sia Correa, Simeone potrebbe mettere le mani su Rodrigo, ancora fermo al Valencia.