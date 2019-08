Prosegue in casa Milan la ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo messo a disposizione di Marco Giampaolo. L'identikit è ben definito: i rossoneri studiano un profilo che sappia giocare sia da seconda punta che come attaccante esterno, necessità dettata dall'esigenza evidenziata dall'allenatore dopo la sconfitta alla prima di campionato a Udine. Il Milan potrebbe tornare a giocare con il 4-3-3, senza però rinunciare ad altre soluzioni come il 4-3-1-2 e il 4-3-2-1. Per questo il club continua a lavorare per l'arrivo di Angel Correa dall'Atletico Madrid. Il 24enne argentino ha espresso ai dirigenti dei colchoneros la volontà di trasferirsi in Serie A, ma la richiesta dell'Atletico non cambia: per la cessione, servono quasi 50 milioni di euro. Cifra che il Milan aveva stanziato all'inizio della trattativa, quando l'addio di André Silva in direzione Monaco per 30 milioni sembrava cosa fatta. La successiva offerta, inferiore, non è stata ancora accettata dal club madrileno, ma nelle prossime ore le parti torneranno a trattare.