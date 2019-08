Giuseppe Pezzella da ora può iniziare la sua nuova avventura. Se l'Udinese rappresenta il passato, il Parma è il presente ma anche il futuro. Sì, perché l'esterno classe 1997 ha da poco firmato il contratto che lo legherà ai gialloblù fino al 2024. Prestito con obbligo di riscatto, questa la formula su cui è stata basata l'intera operazione: "Sono felicissimo di essere qui - le sue prime parole - mi sento carico per questa nuova stagione". Che è iniziata con un esordio in campionato davvero niente male, ovvero con una vittoria contro il Milan. Anche se la maglia non era quella del Parma, bensì dell'Udinese, squadra che lascerà dopo 24 presenze totali fra il 2017 e il 2019 (il prestito al Genoa nel mezzo).

Da Udine a Udine

Anche Pezzella ha preso parte alla sfida contro i rossoneri. Tudor infatti lo ha schierato a sopresa (tutti si aspettavano Pussetto al suo posto, con De Paul e Lasagna in avanti), nonostante un addio certo e l'inizio imminente della sfida Parma. Esterno nel centrocampo a cinque, prima di lasciare il posto a Ken Sema. Giusto il tempo per godersi la rete di Becao (al primo gol in assoluto nella sua carriera), che gli ha permesso di chiudere la sua esperienza all'Udinese con una vittoria. Poi, però il calendario sa essere crudele. Prossimo avversario del Parma - e quindi di Pezzella - saranno proprio i bianconeri, che ospiteranno la squadra di D'Aversa alla Dacia Arena per la seconda giornata, in programma il prossimo primo settembre. Da Udine a Udine. Il nuovo presente partirà dal passato.