Il feeling mai nato con lo United

Arrivato a parametro zero dall'Arsenal, Sanchez non ha mai brillato con la maglia dei Red Devils: né con Mourinho né con Solskjaer, che gli hanno preferito sistematicamente i vari Rashford e Martial. Con il Manchester United solo 5 gol e 9 assist in 45 partite per il cileno. Numeri non da Sanchez, ma all'Inter spera di invertire la rotta