L'ultimo rilancio, almeno per ora, per Angel Correa. Il Milan non si arrende e ha presentato all'Atletico Madrid un'altra offerta, così articolata: 10 milioni per il prestito biennale (5 milioni a stagione), più diritto di riscatto fissato a 25 milioni più bonus. Il diritto di riscatto, inoltre, diventerebbe obbligo se Correa arrivasse a 45 presenze in due anni - con una presenza che verrebbe conteggiata tale solo se superiore ai 45 minuti a partita.

"No" dell'Atletico

Tuttavia l'Atletico Madrid continua a tenere alto il muro e non ha accettato la proposta. Il club rossonero non è intenzionato al momento a rilanciare o modificare la formula, ma non ha perso tutte le speranze e continua ad attendere un segnale di apertura dalla Spagna.