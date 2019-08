Gregoire Defrel torna al Sassuolo. Il francese, conteso da più squadre di Serie A, è stato protagonista nelle ultime ore di mercato. A spuntarla sono i neroverdi, che hanno accelerato in modo deciso nella giornata di mercoledì e hanno chiuso per il ritorno dell’attaccante in Emilia. Il Cagliari, che nella notte non ha fatto alcun rilancio per il giocatore nel tentativo di cambiare le cose, ha poi deciso di spostare le sue attenzioni su Simeone. La formula dell'affare Sassuolo-Defrel è un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro.