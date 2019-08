Paulo Fonseca aveva chiesto un difensore pronto per la sua Roma ed è stato accontentato. Dopo aver trattato Daniele Rugani con la Juventus e Dejan Lovren con il Liverpool, la dirigenza giallorossa ha virato, a sorpresa, su Chris Smalling, 29enne del Manchester United che arriverà in Italia in prestito secco per 3 milioni di euro. Nella mattinata di giovedì, l’inglese si è recato nella sede dei Red Devils per definire il suo addio: pronto l’aereo che lo porterà nella Capitale, dove nelle prossime ore sosterrà le visite mediche e firmerà con la Roma. Una trattativa, quella per il centrale di Greenwich, cominciata in gran segreto a inizio settimana; la richiesta iniziale del Manchester United per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore era di 20 milioni di euro, diventata poi un prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto a 17 milioni. Alla fine, però, vista l’imminente chiusura del calciomercato, la Roma ha preferito optare per un prestito secco oneroso (la stessa formula utilizzata dall’Inter per Sanchez), utile a evitare perdite di tempo dovute alla burocrazia.

I numeri di Smalling nello United e in nazionale

Chris Smalling, classe 1989, può sicuramente vantare grande esperienza a livello internazionale. Con lo United ha giocato da titolare fino alla scorsa stagione, salvo poi restare ai margini del progetto durante quest'estate. Con i Red Devils in carriera ha giocato ben 323 partite segnando, da difensore centrale, ben 18 reti. Forte fisicamente e alto 194 cm, è stato fermato negli ultimi anni da qualche infortunio di troppo. Complici stagioni difficili per lo United e la contemporanea crescita di molti giovani inglesi nel suo ruolo, Smalling è uscito dal giro dell'Inghilterra prima dei Mondiali di Russia 2018: con la nazionale ha totalizzato, dal 2011 a oggi, 31 presenze e 1 gol. In carriera ha vinto due Premier League, una FA Cup, una Coppa di Lega, una Europa League e quattro Community Shield.