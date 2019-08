Possibile svolta decisiva nella corsa a Giovanni Simeone. L’attaccante argentino, in uscita dalla Fiorentina, nelle ultime ore sembrava essere molto vicino alla Sampdoria, ma la sua prossima destinazione potrebbe invece essere il Cagliari. A risultare decisivo per il buon esito dell’operazione potrebbe essere l’ultimo rilancio della società del presidente Giulini, arrivata ad offrire per il giocatore 16 milioni di euro totali (15 più 1 di bonus): i blucerchiati si erano fermati a 15 milioni totali (14 più 1 di bonus) e, a questo punto, difficilmente proveranno ad alzare l’offerta.

Deciderà Simeone

Il Cagliari ha dunque deciso di provare l’affondo decisivo per l’argentino anche in considerazione dell’infortunio occorso a Leonardo Pavoletti, che sembrerebbe più grave del previsto. Ma Simeone, in ogni caso, deve ancora sciogliere le ultime riserve e si attende il suo assenso affinché l’affare possa andare in porto. L’attaccante classe ’95 sembrerebbe più orientato a sposare una nuova avventura alla Sampdoria, ma nelle prossime ore non è esclusa nessuna ipotesi.