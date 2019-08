La presenza di Pavel Nedved a Montecarlo, per il sorteggio dei gironi di Champions League, è stata un’opportunità per cercare di cogliere qualche informazione utile sulle strategie di mercato della Juventus per gli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. A partire da Paulo Dybala, che potrebbe trovare una nuova squadra in queste battute conclusive. "Sono domande per Paratici, finché non si chiude il mercato siamo attivi in entrata e in uscita. Icardi? Noi lavoriamo sui nostri giocatori e il mercato complessivo, tutti hanno bisogno di muoversi in entrata e uscita" ha glissato il vicepresidente bianconero nell’intervista rilasciata a Sky Sport. Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca saranno le rivali della Juve nella fase a gironi: "Conosciamo tutti l'Atletico, saranno gare toste, come sempre contro Simeone. I tedeschi sono difficili da battere, soprattutto in casa loro, mentre la Lokomotiv ha giocatori importanti e la trasferta è molto lunga. Rispettiamo questo girone, ma siamo la squadra che vuole arrivare agli ottavi vincendo il proprio gruppo".

La conferma: "Sarri rientra dopo la sosta"

"L'obiettivo principale è passare il gruppo - ha proseguito Nedved - poi ci saranno per forza partite molto difficili. Ma siamo migliorati, pur avendo cambiato modulo di gioco, allenatore e diversi calciatori, sono convinto che possiamo fare una grande stagione". Sul rientro di Maurizio Sarri in panchina, il vicepresidente si è espresso così: "È giusto che stia fuori un paio di partite, tornerà dopo la sosta come detto nel comunicato".