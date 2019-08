Dalbert si presenta: "Mi ispiro a Marcelo, con la Fiorentina punto in alto"

Oggi è stato anche il giorno di Dalbert, tra gli ultimi arrivati in casa viola all'interno della trattativa che ha portato Biraghi all'Inter. "Ringrazio la società per avermi voluto", le parole del terzino brasiliano nella conferenza stampa di presentazione. "Sono un esterno che ama attaccare: spero di fare un bel campionato e di regalare soddisfazioni ai tifosi viola. Il mio idolo? In passato era Roberto Carlos, ora mi piace tanto Marcelo". Da settimane Dalbert era finito nel mirino della Fiorentina, ma il fattore che più di tutti ha spinto il classe '93 ad accettare la nuova sfida è stato il resto della campagna acquisti in casa viola. "Sì, la presenza di giocatori come Ribery e Boateng mi ha convinto ancora di più. Li ammiro da tanto, spero di fare il meglio accanto a compagni così forti. Anche lo stile di gioco offensivo di Montella ha avuto un peso sulla mia scelta". Per Dalbert, la Fiorentina è anche un'occasione di riscatto. "So di non aver reso al massimo all’Inter", ammette. "Ma qui a Firenze posso migliorare tanto. L’Inter è il passato e vorrei parlare solo della Fiorentina e di questo nuovo progetto. Perché ho scelto il numero 29? L'ho usato anche in Portogallo: fa parte della mia carriera, lì sono diventato importante ed è un numero simbolico. Sono pronto a scendere in campo, con i nerazzurri ho fatto una preparazione pesante e completa. Spero con i viola di arrivare il più in alto possibile".