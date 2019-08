La Roma è pronta ad abbracciare Nikola Kalinic. Il croato è veramente ad un passo, con i documenti per il suo trasferimento che saranno prodotti già nella giornata di domenica. L'operazione si farà sulla base di un prestito con diritto di riscatto, un affare che regalerà a Fonseca il vice Dzeko di cui aveva bisogno. Il classe 1988 piace all'allenatore portoghese, che lo potrà vedere in città o domenica sera oppure direttamente lunedì, nella speranza di poter festeggiare prima un risultato positivo nel derby con la Lazio. Lunedì inoltre è il giorno in cui sono state fissate le visite mediche per la quasi ex punta dell'Atletico Madrid. Infine è attesa la firma del contratto. Per Kalinic è dunque questione di ore, poi sarà di nuovo Serie A dopo la Fiorentina e la parentesi poco felice al Milan.

Schick ai saluti

Per un attaccante che entra eccone un altro che saluta. Schick, infatti, è sempre più vicino al Lipsia. I contatti tra le parti sono continui per chiudere il trasferimento che avverrà sulla base di un prestito (che potrebbe essere biennale) con obbligo di riscatto legato al numero di presenze.