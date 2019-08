Ieri il primo contatto con alcuni tifosi all'aeroporto di Roma Fiumicino, oggi i test che anticiperanno la firma sul nuovo contratto biennale con il Napoli. Giornata di visite mediche per Fernando Llorente, nuovo rinforzo in arrivo per l'organico di Carlo Ancelotti. Il centravanti spagnolo, nella scorsa stagione protagonista della cavalcata del Tottenham fino alla finale di Champions League, ha raggiunto la clinica Villa Stuart nella prima mattinata e una volta ultimati gli esami potrà mettersi in viaggio verso Napoli, pronto per seguire in tv la sfida dello Stadium tra i suoi nuovi compagni di squadra e la Juventus, la società che nel 2013 l'ha portato per la prima volta in Serie A. Sorridente e disteso, Llorente non ha rilasciato dichiarazioni prima delle visite, ma si è limitato a salutare i cronisti presenti. Le sue prime parole dal ritorno in Italia restano quelle pronunciate all'atterraggio a Fiumicino, quando si era detto "contento di tornare" e aveva spiegato di essere stato positivamente colpito dal Napoli. "Mi hanno trasmesso qualcosa di importante". Pensiero di chi è pronto a ritrovare il campionato italiano a quattro anni dall'addio alla Juventus e dopo esser passato per Liga (Siviglia) e Premier League (Swansea e appunto Tottenham).