Fernando Llorente è in Italia. L’ex giocatore del Tottenham, con un passato anche alla Juventus, è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Operazione a parametro zero, attaccante di esperienza che la società ha voluto regalare a Carlo Ancelotti. Lo spagnolo è atterrato nella serata di venerdì a Roma, dove effettuerà (a Villa Stuart) anche le visite mediche precedenti alla firma, prima di spostarsi in Campania. Molto sorridente e con una sciarpa del Napoli al collo, Llorente ha anche pronunciato le sue prime parole da ormai nuovo giocatore azzurro: “Sono contento di tornare, ma è presto e non posso dire niente - ha raccontato a Sky Sport - Aspettiamo, così potrò dirvi di più. Il Napoli mi ha sorpreso, mi hanno trasmesso qualcosa di importante. Ancelotti? Con lui parlerò solo a cose fatte”. E su Juve-Napoli, passato contro presente, ha già le idee chiare: “Mi aspetto una grande partita, speriamo che vinca la mia squadra”. Un pensiero anche a Chiellini, che dovrà stare fermo per diverso tempo a causa della rottura del crociato: “Mi spiace per Giorgio, è un grande amico e nessuno meriterebbe un infortunio tanto grave”.