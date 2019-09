Ultimi giorni di calciomercato di fuoco per il Torino di Cairo. Dopo l'acquisto di Laxalt, la società granata prova a dare a Mazzarri i rinforzi per cercare di fare meglio dello scorso anno. È chiusa la trattativa che porterà Ujkani, con il portiere che è atteso nelle prossime ore per firmare e diventare il vice Sirigu. I colpi più importanti si attendono in attacco. Il primo nome sulla lista è sempre quello di Simone Verdi. Il Torino tenterà un ultimo rilancio, con l'attaccante favorevole ad un possibile ritorno in granata. L'esterno non ha trovato spazio nella partita contro la Juventus, per questo Bava e Cairo cercheranno di convincerlo di trasferirsi a Torino. Se dovesse saltare l'arrivo di Verdi, le alternative sono Idrissi, esterno dell'AZ Alkmaar, valutato intorno ai 10 milioni di euro oppure Kamano del Bordeaux.

Edera-Barrow, Scambio di prestiti con l'Atalanta

Non legata all’arrivo di Verdi è un'altra operazione con l'Atalanta. Il Torino ha chiesto ai bergamaschi lo scambio di prestiti dei due giovani Edera (classe ’97) e Barrow (classe ’98). Una trattativa ostacolata dall’infortunio dell’attaccante del Torino, che non sarebbe subito disponibile per Gasperini.