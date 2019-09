Ultime intensissime ore di calciomercato che si preannunciano ricchi di trattative, affari e - perché no - anche colpi di scena. Sessione estiva che si appresta a vivere il rush finale, dopo mesi di contrattazioni il conto alla rovescia verso la deadline è ormai iniziato: lunedì 2 settembre alle ore 22. Ultimo giorno di trattative che noi di Sky Sport vi faremo vivere raccontandovi tutte, ma proprio tutte le trattative e lo faremo grazie a una programmazione speciale: collegamenti in tempo reale su Sky Sport 24 direttamente dalla sede del mercato, oltre come sempre al nostro sito e alla nostra app sempre aggiornati attraverso i liveblog. Ma ci sarà di più: "Calciomercato l'originale" – la storica trasmissione con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna – per l’ultima giornata di trattative inizierà alle 21.30 (in onda su Sky Sport Football, Sky Sport Serie A e Sky Sport 24) e vi farà vivere gli ultimi trenta minuti di calciomercato live. Poi un’ora di approfondimenti, commenti e gli immancabili retroscena a caldo con tanti ospiti che interverranno fino alle 23.