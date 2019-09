Colpo last minute in attacco per la Fiorentina, che nell'ultimo giorno di mercato prende dal Leicester Rachid Ghezzal, esterno offensivo algerino classe '92. Per i viola affare in prestito oneroso (circa 300.000 euro) con diritto di riscatto fissato a 9.7 milioni: Ghezzal sta svolgendo in queste ore le visite mediche, per poi firmare il suo nuovo contratto. "Sono felice di essere qui - le sue parole - non vedo l'ora di allenarmi e di giocare con i miei nuovi compagni". Grandi sorrisi e tanta voglia di cominciare.



Chi è Rachid Ghezzal

Rachid è il fratello minore di Abdelkader, che in Italia ha vestito le maglie - tra le altre - di Crotone, Siena, Bari e Parma e che adesso è il suo procuratore. Rachid, nato in Francia nel 1992, ha scelto la nazionalità algerina nonostante aver giocato (e segnato) con l'Under 21 francese. Cresciuto nelle giovanili del Lione, Rachid Ghezzal è un esterno d'attacco mancino che garantisce fantasia ed imprevedibilità: può giocare anche da seconda punta e andrà ad arricchire il pacchetto offensivo a disposizione di Vincenzo Montella.