Wanda Nara, moglie e agente di Icardi, ha parlato così del futuro del centravanti dell’Inter: “Mauro andrà via? C'è una speranza ed è l'ultima a morire, vediamo. Intanto vado subito a lavorare su di lui ci sono un paio di club. Il mio rapporto con la dirigenza dell'Inter è sempre buono, vediamo che succede. Eventualmente giocherà in Europa. Il Boca Juniors no, è un'ipotesi difficile. Non so se il suo futuro sarà Italia o meno ma comunque Europa".