Si scoprirà solo sul gong il futuro di Mauro Icardi. A meno di 24 ore dalla chiusura del calciomercato, Wanda Nara ha fatto solo parziale chiarezza sulla situazione dell'attaccante dell'Inter: "Ci sono un paio di squadre interessate, fino alla fine lavorerò", l'ammissione della moglie-agente nel corso dell'ultima puntata di Tiki Taka. "Giocherà in Europa, c’era anche il Boca Juniors ma è difficile. Fuori dalla Serie A? Non lo so… Il Napoli? La speranza è l’ultima a morire". Le opzioni sul tavolo, per l'argentino classe '93 sarebbero PSG e Atletico Madrid.

Poi, sul clima che si respira in questi giorni tra il club nerazzurro e l'entourage di Icardi, Wanda Nara non ha voluto alzare polemiche: "Il mio rapporto con l'Inter resta buono. Adesso vi lascio perché devo andare a lavorare". E l'agente ha abbandonato davvero lo studio intorno alle 00:40: il calciomercato non dorme mai e sono le ultime ore utili per trovare una soluzione.

L'indizio social per il Boca

Intanto non sono sfuggiti a tifosi e osservatori gli auguri su Instagram da parte di Wanda Nara al difensore del Boca Juniors Lisandro Lopez, ex nerazzurro e amico della famiglia Icardi: "Buon compleanno amico, ti vogliamo molto bene. Ci vediamo presto". Un messaggio che ha scatenato soprattutto i social degli appassionati gialloblù, pronti a sognare un altro big dalla Serie A dopo l'arrivo di De Rossi. Le parole dell'agente, tuttavia, hanno messo un freno all'ipotesi.