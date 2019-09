L'avventura italiana di Mario Mandzukic potrebbe essere vicina alla conclusione. Dopo essere stato escluso dalla lista Champions e dopo essere finito ai margini del progetto Sarri, il croato potrebbe accettare una nuova sfida, che si chiama Qatar. La trattativa, infatti, sta procedendo bene ed è previsto a breve un incontro fra l'entourage del giocatore e la società bianconera per definire i dettagli della sua partenza. Insomma, la cessione del classe 1986 non è mai stata così vicina. Mandzukic, arrivato in Serie A nell'estate del 2015, potrebbe salutare dopo quattro anni con la maglia della Juventus, 162 presenze e 44 gol.

Estate sul mercato

Mandzukic ha vissuto una sessione estiva di mercato piuttosto intensa e fatta di diversi rifiuti. Prima ci ha provato il Manchester United, che avrebbe portato volentieri ad Old Trafford anche Dybala, poi il PSG, che alla fine ha pescato lo stesso dalla Serie A puntando su Icardi. Oltre al Qatar, il croato aveva offerte anche da un importante club di Major League Soccer, dove il mercato in entrata è ancora aperto. Il giocatore, che fino a qualche ora fa non aveva ancora risposto agli interessamenti dei vari club, adesso ha preso la sua decisione. Il Qatar lo sta aspettando.