Protagonista nella Lazio del presente e anche in quella del futuro: dopo aver ufficialmente rinnovato il contratto di Caicedo, la società biancoceleste ha raggiunto l’accordo anche per il prolungamento dell’accordo con Joaquín Correa. Una buona notizia per il club del presidente Lotito, che la scorsa estate ha rifiutato importanti offerte per l’attaccante argentino classe 1994, a segno nel successo contro la Sampdoria (sua ex squadra) in questo campionato dove ha giocato, dall’inizio a gara in corso, in tutte le sei gare disputate al momento. Correa allungherà il suo contratto con la Lazio di un anno in più rispetto alla scadenza dell’attuale accordo (fino al 2024 quindi) e andrà a guadagnare 2 milioni di euro a stagione più bonus. Intesa totale raggiunta e formalizzate nell’incontro avvenuto martedì a Formello tra il ds della Lazio Tare e l’agente del giocatore Alessandro Lucci: stretta di mano e fumata bianca, in attesa dell’annuncio ufficiale previsto a breve.