L'accordo era già stato trovato da tempo, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Andrea Bertolacci è un nuovo giocatore della Sampdoria. Ad annunciare il tesseramento del centrocampista classe '91, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza con la maglia del Milan, è stata la stessa società blucerchiata attraverso questa nota apparsa sul proprio sito ufficiale: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver tesserato il calciatore Andrea Bertolacci (nato a Roma l’11 gennaio 1991). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2020".

Ritorno a Genova

Per Bertolacci si tratta di un ritorno nella città di Genova, anche se nella sponda opposta rispetto a quella rossoblù. Il centrocampista, infatti, ha vestito in due occasioni la maglia del Genoa, club con il quale ha vissuto le stagioni migliori della sua carriera, prima dal 2012/13 al 2014/15 e poi nell'annata 2017/18. Poche luci e parecchie ombre, invece, con il Milan tra il 2015 e il 2017, prima di concludere senza alcuna presenza in campionato l'avventura in rossonero nella scorsa stagione. Adesso per Bertolacci l'occasione di rilancio nella città nella quale si è consacrato conquistando anche la convocazione in Nazionale.

Iachini e De Biasi ipotesi per la panchina

Nel frattempo la Sampdoria continua a cercare il profilo ideale per la panchina dopo la risoluzione del contratto con Eusebio Di Francesco. Sfumato Stefano Pioli, che è sempre stato il primo obiettivo, la società del presidente Ferrero sta valutando le ipotesi Beppe Iachini e Gianni De Biasi.