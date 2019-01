Poco male per i rossoneri. Il giorno in cui si inizia a fare sul serio è nella prima di campionato (in realtà seconda, dopo il rinvio di Genoa-Milan). A Napoli, contro la vecchia squadra del Pipita, la partita è subito in discesa con lo 0-2 Bonaventura-Calabria, ma l’altro ex Ancelotti recupera, ribalta e vince.