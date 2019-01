Con l'addio di Higuain al Milan e con il sostituto del Pipita trovato proprio in Piatek, il dg del Genoa Perinetti è intervenuto sulla questione : Ma è già successo qualcosa? Con, ma è probabile che ci incontreremo se ci vogliono vedere. Noi facciamo fatica a liberarci del nostro centravanti, per cui dobbiamo ascoltare le proposte". Via Piatek, può arrivare? "No, non penso sia un'ipotesi percorribile. Certo, se il polacco va via ci dobbiamo porre il problema di come sostituirlo", aggiunge.