Un nuovo rinforzo in vista della prossima stagione: continuano senza sosta i movimenti in entrata per il club del patron Claudio Lotito che quest'oggi ha annunciato l'ingaggio di Daniele Altobelli, centrocampista classe 1993 acquistato a tiolo definitivo dalla Pro Vercelli: "L'U.S. Salernitana comunica di aver raggiunto l'accordo con l'F.C. Pro Vercelli per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’93 Daniele Altobelli. Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto fino al 2021", si legge nella nota. "Sono davvero felice e onorato di indossare la maglia granata e di giocare in una piazza così importante e per una società così prestigiosa come la Salernitana. Ringrazio la Proprietà e la dirigenza per la fiducia nei miei confronti e non vedo l’ora di scendere in campo e iniziare a lavorare", le prime parole di Altobelli da nuovo calciatore della Salernitana.

Prime visite mediche in casa Salernitana

Un calciomercato vissuto da protagonista con l'obiettivo di tornare ad ambire a grandi traguardi dopo l'ultimo campionato difficile, con la salvezza arrivata solo nel finale di stagione, adesso in casa Salernitana è già tempo di pensare alla prossima stagione. Grande entusiasmo intorno alla formazione allenata da Stefano Colantuono, con alcuni dei giocatori granata che quest'oggi si sono presentati visite al Centro Polidiagnostico Check-Up per sostenere le visite mediche di rito (in anticipo rispetto alla tabelladi marcia che prevedeva il ritrovo della squadra per il 13 luglio): si tratta Raffaele Pucino, Luigi Vitale, Raffaele Schiavi, il nuovo acquisto Daniele Altobelli e alcuni giovani della Primavera che si aggregheranno in ritiro.

Il 15 luglio l'inizio del ritiro a Rivisondoli

Alcuni giocatori dunque hanno già svolto le visite mediche con il club granata, che nei giorni scorsi ha reso note le date della nuova stagione sportiva ormai alle porte: "Partirà ufficialmente il prossimo venerdì 13 luglio la stagione 2018/19 della Salernitana. I granata si sottoporranno a una due giorni di test atletici e visite mediche presso il Centro Polidiagnostico Check-Up con la supervisione dell’Area Medica. Nella giornata di domenica 15 luglio la squadra partirà alla volta di Rivisondoli dove resterà in ritiro fino ai primi giorni di agosto in vista del debutto in TIM Cup", recita la nota pubblicata dal sito ufficiale del club.