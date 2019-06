Corsa contro il tempo del Chievo Verona, impegnato a raggiungere il proprio obiettivo: guadagnare in cessioni i soldi per finanziare l'iscrizione alla prossima Serie B. Sono quasi 13 i milioni che potrebbero incassare i gialloblù in caso di vendita dei giocatori con più mercato. Affare fatto con la Sampdoria per Fabio Depaoli: i blucerchiati hanno versato nelle classe veronesi 4.5 milioni di euro per avere il classe 1997. Di poco inferiore il valore, invece, di Pawel Jaroszynski, che potrebbe passare dall’altra sponda di Genova: trattativa intorno ai 4 milioni di euro. Fabrizio Cacciatore è stato riscattato dal Cagliari per 1.5 milioni di euro, mentre Mattia Bani è stato acquistato dal Bologna per 2.7 milioni di euro. 13 milioni potenziali nelle casse del Chievo. In piedi anche la trattativa con il Genoa per Emanuel Vignato, uno dei gioielli della rosa gialloblù. Contatti in corso per chiudere con il classe 2000, che dovrebbe comunque restare almeno un altro anno in prestito in Veneto.