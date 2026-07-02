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Venezia, acquisti di calciomercato più costosi della storia: Rrahmani punta al 1° posto

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Albion Rrahmani è sempre più vicino al Venezia. L'operazione con lo Sparta Praga è ormai ai dettagli finali per 7,5 milioni di euro più 2 di bonus. Ora non resta che trovare l'intesa sulla percentuale di rivendita. L'attaccante kosovaro diventerebbe così il colpo più costoso della storia del club arancioneroverde. Ecco la top dei giocatori più pagati dal Venezia: i primi due posti sono entrambi di questa estate (dati transfermarkt)

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