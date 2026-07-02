Venezia, acquisti di calciomercato più costosi della storia: Rrahmani punta al 1° posto
Albion Rrahmani è sempre più vicino al Venezia. L'operazione con lo Sparta Praga è ormai ai dettagli finali per 7,5 milioni di euro più 2 di bonus. Ora non resta che trovare l'intesa sulla percentuale di rivendita. L'attaccante kosovaro diventerebbe così il colpo più costoso della storia del club arancioneroverde. Ecco la top dei giocatori più pagati dal Venezia: i primi due posti sono entrambi di questa estate (dati transfermarkt)
- 4 milioni di euro
- Dalla Dinamo Zagabria
- Stagione 98/99
- 4 milioni di euro
- Dal Vitori
- Stagione 99/00
- 4 milioni di euro
- Dal Valencia
- Stagione 01/02
- 4 milioni di euro
- Dallo Slavia Praga
- Stagione 24/25
- 4 milioni di euro
- Dall'Inter
- Stagione 24/25
- 4,1 milioni di euro
- Dalla Juventus
- Stagione 24/25
- 4,5 milioni di euro
- Dal Milan
- Stagione 99/00
- 5 milioni di euro
- Dal Lecce
- Stagione 01/02
- 5,5 milioni di euro
- Dal Leuven
- Stagione 21/22
- 6 milioni di euro
- Dal Kansas City
- Stagione 21/22
- 7 milioni di euro
- Dal Verona
- Stagione 26/27
- 7,5 milioni di euro + 2 di bonus
- Dallo Sparta Praga
- Stagione 26/27