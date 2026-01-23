Verona, le cessioni record di calciomercato nella storia: Giovane al Napoli sarà 3°
Arrivato in estate a parametro zero dal Corinthians, venduto per una cifra totale di 20 milioni di euro al Napoli (con un indennizzo basso e una serie di bonus). Ennesimo capolavoro in uscita dell'Hellas, protagonista negli ultimi anni di ricche partenze e plusvalenze da applausi. L'addio di Giovane si piazza sul podio delle cessioni più redditizie del Verona: ecco la top 20 all-time (dati Transfermarkt)
- Costo: 8,5 milioni di euro
- Acquistato da: Juventus
- Stagione: 2002/03
- Costo: 8,5 milioni di euro
- Acquistato da: Lazio
- Stagione: 2023/24
- Costo: 8,86 milioni di euro
- Acquistato da: Atalanta
- Stagione: 2023/24
- Costo: 9,3 milioni di euro
- Acquistato da: Parma
- Stagione: 2001/02
- Costo: 9,5 milioni di euro
- Acquistato da: Napoli
- Stagione: 2013/14
- Costo: 10 milioni di euro
- Acquistato da: Parma
- Stagione: 2002/03
- Costo: 10,3 milioni di euro
- Acquistato da: Lazio
- Stagione: 2024/25
- Costo: 11 milioni di euro
- Acquistato da: Brighton
- Stagione: 2025/26
- Costo: 12 milioni di euro
- Acquistato da: Parma
- Stagione: 2002/03
- Costo: 12 milioni di euro
- Acquistato da: Napoli
- Stagione: 2023/24
- Costo: 12,5 milioni di euro
- Acquistato da: Wolverhampton
- Stagione: 2025/26
- Costo: 12,8 milioni di euro
- Acquistato da: Juventus
- Stagione: 2024/25
- Costo: 15,3 milioni di euro
- Acquistato da: Napoli
- Stagione: 2019/20
- Costo: 16,5 milioni di euro
- Acquistato da: Torino
- Stagione: 2023/24
- Costo: 16,8 milioni di euro
- Acquistato da: Lazio
- Stagione: 2024/25
- Costo: 19,5 milioni di euro
- Acquistato da: Fiorentina
- Stagione: 2019/20
- Costo: 20 milioni di euro*
- Acquistato da: Napoli
- Stagione: 2025/26
- Costo: 20 milioni di euro
- Acquistato da: Napoli
- Stagione: 2023/24
- Costo: 24,5 milioni di euro
- Acquistato da: Roma
- Stagione: 2014/15
- Costo: 26,5 milioni di euro
- Acquistato da: Roma
- Stagione: 2021/22
- Marash Kumbulla (Roma): +26,5 mln euro
- Giovane (Napoli): +20 mln euro
- Cyril Ngonge (Napoli): +19,45 euro
- Sofyan Amrabat (Fiorentina): +15,85 mln euro
- Tijjani Noslin (Lazio): +13,8 mln euro
- Amir Rrahmani (Napoli): +11,78 mln euro
- Diego Coppola (Brighton): +11 mln euro
- Reda Belahyane (Lazio): +9,8 mln euro
- Juan Iturbe (Roma): +9,5 mln euro
- Jorginho (Napoli): +9,5 mln euro