Arrivato in estate a parametro zero dal Corinthians, venduto per una cifra totale di 20 milioni di euro al Napoli (con un indennizzo basso e una serie di bonus). Ennesimo capolavoro in uscita dell'Hellas, protagonista negli ultimi anni di ricche partenze e plusvalenze da applausi. L'addio di Giovane si piazza sul podio delle cessioni più redditizie del Verona: ecco la top 20 all-time (dati Transfermarkt)

