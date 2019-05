Il Giro "vola" in Piemonte, sulle strade di Fausto Coppi, dove l'Airone nacque quasi 100 anni fa (a Castellania) e scrisse alcune delle pagine più epiche nella storia del ciclismo. L'undicesima tappa partirà da Carpi e attraverserà la via Emilia fino al traguardo di Novi Ligure: ancora una frazione per velocisti, un'altra chance per Elia Viviani, secondo anche a Modena, battuto dal francese Arnaud Démare. Nessun Gran premio della montagna, 221 km da percorrere di slancio, gli scalatori prenderanno la rincorsa in vista delle salite... già dalla Cuneo-Pinerolo di giovedì, in omaggio all'impresa del "Campionissimo" e a quel 10 giugno del 1949, data scolpita per l'eternità nel cuore degli sportivi.

La Maglia rosa Valerio Conti e il gruppo transiteranno da Piacenza, raggiungendo San Zenone al Po per il primo traguardo volante (al km 147), poi un'altra quarantina di chilometri pianeggianti fino al secondo step di Pontecurone, in provincia di Alessandria. Gli ultimi 3mila metri sostanzialmente rettilinei e sarà volatona a Novi Ligure, dove è nato il grande Costante Girardengo e il Giro è già arrivato in altre tre occasioni: nel 1965 (successo di Danilo Grassi), nel 1979 (Rik Van Linden) e nel 2010, quando la spuntò Jérôme Pineau. Ci sarà il velocista tedesco Pascal Ackermann nonostante la brutta caduta e la ferita al ginocchio allo sprint di ieri.