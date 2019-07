Secondo la tv francese, notizia riportata anche dal The Independent, Dennis sarebbe stato visto discutere con l’ammiraglia del team prima di scendere dalla bicicletta e ritirarsi. Il campione del mondo a cronometro a Innsbruck 2018 ha raggiunto il traguardo in auto, è salito sul bus della squadra per raccogliere i suoi oggetti personali e se n’è andato accompagnato dal suo agente Andrew McQuaid senza rilasciare dichiarazioni. Il tutto prima della cronometro di Pau, che lo vedeva tra i grandi favoriti per la vittoria finale, lui che è uno specialista delle prove contro il tempo. Poi in tarda serata ecco il comunicato con le parole di Dennis. "Sono molto dispiaciuto per aver lasciato la corsa a questo punto – il commento di Dennis -. Ovviamente la cronometro era un grande obiettivo per me e per la squadra ma considerato come mi sento attualmente ho preso la decisione giusta. Auguro ai miei compagni il meglio per il resto della corsa. Spero di tornare a gareggiare in questa grande gara nelle prossime stagioni".