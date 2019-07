Sarà un grande privilegio per i corridori - come ricordato dallo stesso direttore del Tour Christian Prudhomme - poter "cavalcare" il Pont du Gard, uno dei massimi capolavori dell'architettura romana antica. Nîmes - che ospiterà partenza e arrivo di questa 16^ tappa, di 177 km - è una piccola Roma: per l'Anfiteatro, la Maison Carrée, la Porta d'Arles, la Tour Magne, i resti del Tempio di Diana e appunto l'acquedotto a tre piani e il "Museo della Romanità", inaugurato appena un anno fa. Sarà una tappa bellissima da vedere e - presumiamo - pure da correre, anche perché non ci saranno salite... in attesa dell'ultima parte della Grande Boucle, con i suoi tapponi alpini, che ci dirà se Julian Alaphilippe riuscirà a coronare il sogno di vestire la Maglia gialla sugli Champs-Élysées. Per il francese - e per gli altri uomini di classifica - sarà, insomma, un'altra giornata di "riposo" dopo il break di lunedì; prevedibile - invece - la battaglia per la vittoria di tappa tra velocisti (con Groenewegen, Ewan e il nostro Elia Viviani in pole). L'unico GPM al chilometro 96, la Côté de Saint Jean du Pin, di 4^ categoria (1,8 km con pendenza media del 4,2%,). Per il resto pianura e leggeri saliscendi per l'intero percorso, con un'altra piccola eccezione ai -18 dal traguardo, il "dentino" di Pont Saint Nicolas. Da paura il rettilineo finale, un affare per uomini-jet.