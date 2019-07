Se non fosse in Maglia gialla, e se non mancasse poco - si fa per dire - alla realizzazione di un sogno, diremmo che è la classica delle tappe "alla Alaphilippe, di quelle disegnate per lui. Ma Julian è già con la testa al tappone alpino di giovedì (atteso dall'Izoard e dal Galibier) e in questa Pont du Gard-Gap di 200 chilometri avrebbe soltanto da perderci, il rischio di strafare potrebbe costare al francese energie preziose. Più facile che il leader si limiti a controllare gli altri uomini di classifica, lasciando spazio a una prevedibile fuga di colleghi affamati di gloria o specialisti del genere come Peter Sagan. La 17^ frazione riserverà ai corridori una prima parte abbastanza soft: pianeggiante fino al traguardo volante di Vaison la Romaine (al chilometro 62); ma si farà via via più incisiva da metà corsa, dal primo dei due GPM nel menù del giorno: il Côte de La Rochette du Buis, di 4^ categoria (2,3 km al 6,2%) che porterà la comitiva sul Col de Mevouillon, a 883 metri di altitudine. Da qui giù per una trentina di chilometri e ancora pianura, per trovarsi di fronte all'altro Gran premio della montagna, ai -20 dall'arrivo: il Col de la Sentinelle, di 3ª categoria (5,2 km, con una pendenza media del 5,4%). Dalla vetta mancheranno meno di 10 km, una lunga discesa verso Gap, nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, a un centinaio di chilometri dal confine con l'Italia.