Tadej Pogacar ha conquistato la 9^ tappa della Vuelta, Andorra la Vella-Cortals d'Encamp di 94,4 km. Lo sloveno della UAE ha preceduto Nairo Quintana, che strappa la maglia rossa al francese Edet. Tracollo di Fabio Aru, in grande difficoltà già sul Coll de la Gallina e al traguardo con oltre 32' di ritardo: per il sardo, la corsa alla 'roja', termina qui. La consueta fuga di giornata parte dopo pochissimi chilometri, con una ventina di corridori protagonisti, tra cui Matteo Fabbro della Katusha Alpecin. Dal gruppetto si stacca Buchard, che scollina davanti a tutti sul temuto Coll de la Gallina (12 km all'8,5% di pendenza media) ed entra in solitario negli ultimi 20 km di gara, quando comincia l'ascesa finale verso Cortals d'Encamp (pendenza media dell'8% con punte del 13%). Qui iniziano le scaramucce tra i big, con Lopez che si trascina dietro i vari Quintana, Valverde e Roglic, con Aru in difficoltà già sul Gallina e fuori dai giochi con i protagonisti della generale. La maglia rossa Edet decide di salire con il proprio passo, mentre negli ultimi 10 km (di cui 4 sullo sterrato) i corridori devono fare i conti anche con il maltempo, con pioggia e grandine comunque non scoraggiano un Lopez scatenato, capace di staccare Roglic insieme a Valverde e Quintana. In testa succede di tutto: Lopez cade sullo sterrato, con Soler che scatta ai -5 km, ma viene fermato dalla Movistar (con tanto di 'vaffa' all'ammiraglia), che con la sua tattica confusa e sconsiderata, favorisce il rientro di Roglic. Ad approfittarne è Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), che al debutto in un grande giro, conquista la sua prima tappa davanti a Nairo Quintana, che strappa la maglia rossa a Edet e lancia la sfida per la vittoria della Vuelta 2019. Lunedì primo giorno di riposo della corsa: si riprende martedì con l'attesissima crono individuale Jurançon-Pau di 36,2 km.