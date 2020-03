Il coronavirus ha portato via un altro personaggio dello sport. Si tratta di Giancarlo Ceruti, ex presidente della Federciclismo che ha guidato dal 1997 al 2005. Da giorni era ricoverato all'ospedale di Crema in terapia intensiva. La sua presidenza, tra l'altro. è coincisa con l'epopea ma anche con la caduta di Marco Pantani: dai trionfi del Pirata, passando per Madonna di Campiglio (1999) e fino alla tragica scomparsa del campione romagnolo. Ma non solo. Con lui sono arrivati ori olimpici indimenticabili, come quelli di Paola Pezzo e Antonella Bellutti a Sydney 2000; poi quello di Paolo Bettini ad Atene 2004. Ceruti è stato anche componente del Consiglio nazionale Coni e della Commissione mondiale per la lotta al doping dell'UCI.