A causa del maltempo, la 13^ tappa scatterà alle 14.30 e non alle 12 come inizialmente previsto. I corridori verranno trasportati oltre il passo del Gran San Bernardo e la frazione partirà da La Chable e non da Borgofranco d'Ivrea, con due salite confermate (Croix de Coeur e Crans Montana) per circa 80 km totali. Corsa in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti



