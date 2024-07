Buongiorno! Prima occasione per i velocisti, ma non sarà una passeggiata. Terza tappa di 231 km su con tre GPM di 4ª categoria: il primo a Tortona (1,1 km al 6,3%) per l'omaggio a Fausto Coppi, in mezzo il Barbaresco (1,5 km al 6,5%) e l’ultimo a Sommariva Perno (3 km al 4,6%), a 45 km da Torino. La parte finale sarà interamente pianeggiante, perfetta per un arrivo in volata.