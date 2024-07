8^ tappa LIVE: si ritira il danese Pedersen

Il Tour riparte con l'8^ tappa da da Semur-en-Auxois a Colombey-les-Deux-Eglises di 183,4 km. Nessuna salita particolarmente impegnativa, ma nei primi due terzi di gara il gruppo affronterà cinque GPM, 3 di quarta categoria e 2 di terza categoria. Il percorso nervoso della prima parte di tappa potrebbe essere adatto a fughe, con le squadre dei velocisti che potrebbero non avere vita facile. L'arrivo è segnato dagli ultimi 3 km in leggera ma costante salita. Sarà arrivo in volata o un'occasione per gli attaccanti, in particolare per i passisti veloci. QUI I DETTAGLI