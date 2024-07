9^ tappa da Troyes a Troyes: occhio agli sterrati

I 32 chilometri sterrati saranno distribuiti in maniera omogenea nel percorso e attraverso 14 diversi tratti, di cui l'ultimo a meno di 10 km dal traguardo. Non solo sterrato, anche quattro Gran Premi della Montagna: Côte de Bergères (salita di 1.7 km, 5,2% di pendenze), Côte de Baroville (2.8 km al 4,8%), Côte de Val Frion (2.2 km al 5%) e Côte de Chacenay (3 km al 4,3%). Sterrati e GPM si sovrapporrano anche, un mix perfetto per creare una tappa appassionante e ricca di colpi di scena. Il percorso si presta a fughe e attacchi da lontano destinati ad andare a bersaglio, sulla falsariga di quanto accaduto nella tappa inaugurale a Firenze. L'inizio è fissato per le ore 13:35, con il ritorno previsto invece per le 17:49. La diretta integrale del Tour è su Eurosport, canale 210 della piattaforma Sky.